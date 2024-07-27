Лидер и основатель российского музыкального коллектива, альтернативной рок-группы «Слот» Игорь (Кэш) Лобанов объявил имя новой вокалистки. По его словам, вокалистку решили представить вместе с новым клипом, чтобы фанаты группы могли оценить ее по достоинству. По ощущениям Кэша, поклонники группы хорошо восприняли солистку. Итак, новой вокалисткой стала певица Дарья Равдина, солистка известного в узких кругах музыкального коллектива RAVDINA.

«Люди строили предположения, кто-то догадался почти сразу, но именно сегодня настал тот самый момент «выбить» дверь с двух ног сразу, выпустив новый трек и клип одновременно!» – сообщается на официальном сайте группы «Слот».

Как отметил Лобанов, щепетильные фанаты практически сразу «раскопали» имя будущей вокалистки «Слота». Однако ее имя не объявляли до тех пор, пока коллектив и солистка не создали новый совместный трек и не притерлись друг к другу.

Напомним, являющаяся на протяжении многих лет вокалисткой группы «Слот» Дария Ставрович (Нуки) заявила о своем уходе из музыкального коллектива. Причину такого решения Нуки не сообщала, а лишь выразила благодарность группе и преданным фанатам.