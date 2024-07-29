62-летний Григорий Лепс решил подогреть слухи о своем романе с 18-летней Авророй Кибой. Известно, что девушка сейчас отдыхает вместе с матерью в Турции. Артист решил присоединиться к ним.

На своей страничке в популярной соцсети певец опубликовал совместный снимок с Авророй. На фото Лепс позирует вместе с девушкой за столиком турецкого ресторана. Артист нежно обнял свою избранницу. На снимке видно, что певец в хорошем настроении, так как улыбка не сходит с его лица.

«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» – написал под фотографией артист.

Поклонники Лепса оставили массу комментариев под снимком. Многие пожелали артисту удачи в отношениях с юной избранницей, другие, наоборот, решили оставить осуждающие комментарии.

«Поверить в это сложно, странно это все», «Я была о вас лучшего мнения», «Не судите и не будете судимы», «Сложно поверить в искренность отношений этой пары», «На лице девочки явно отсутствует влюбленность», – написали подписчики артиста.

Напомним, в начале лета Григорий Лепс дал повод для слухов об отношениях с 18-летней Авророй Кибой. Артист появился вместе с юной спутницей на известном светском мероприятии. По слухам, певец уже сделал Авроре предложение выйти замуж, преподнеся ей роскошное кольцо.