Певец Григорий Лепс шутливо отказался петь свой знаменитый хит “Рюмка водки” на открытии фестиваля “Славянский базар” в Витебске.

Портал mk.ru рассказал, что Лепс вел себя на на мероприятии очень расслабленно. Когда кто-то из зрителей в зале закричал: “Рюмку водки давай”, певец ответил шуткой.

“Зачем тебе? Будешь алкоголиком, как я!”, – заявил он.

Григорий Лепс стал лауреатом специальной награды “Через искусство – к миру и взаимопониманию”, которую учредил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Теперь у Летнего амфитеатра в Витебске будет красоваться именная звезда исполнителя. Ее открытие как раз прошло в ходе фестиваля “Славянский базар”.