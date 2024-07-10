Гендиректор ГосМКБ “Радуга” Сергей Богатиков рассказал о новой ракете “Изделие 720”. Он заявил, что в ней сосредоточены все лучшие конструкторские достижения, однако раскрывать характеристики время еще не пришло.

“В нем (“Изделии 720″ – прим. Discover24.ru) соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО”, – сообщил Богатиков.

ГосМКБ “Радуга” входит в государственную корпорацию “Тактическое ракетное вооружение”. Бюро разрабатывает и осуществляет производство крылатых ракет всех видов.

Ракета “Изделие 720” ранее несколько раз упоминалась в СМИ, но все ее технические параметры пока остаются засекреченными.