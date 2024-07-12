Граждан Украины моложе 25 лет, получивших ранее статус «ограничено годен» к военной службе, могут призывать в ряды ВСУ из-за принятых ранее поправок к закону о мобилизации. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«После отмены статуса “ограничено годный” в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет», – заявил украинский депутат.

По его словам, подобная правовая коллизия является проявлением дискриминации, поэтому ее необходимо устранить на законодательном уровне. После принятия поправок к закону о мобилизации на Украине понизили мобилизационный возрастя в ряды ВСУ с 27 до 25 лет. Однако после отмены статуса «ограничено годный» в украинскую армию могут мобилизовать и граждан моложе 25 лет.

Напомним, что с 24-го февраля 2022 года на всей территории Украины действует режим военного положений, а с 25-го февраля президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в ряды ВСУ. В соответствии с принятыми указами гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны.