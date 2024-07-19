Работа аэропортов США, Европы, Южной Кореи и Японии были парализованы из-за глобального сбоя в работе сервисов корпорации Microsoft. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Южной Кореи была парализована работа нескольких лоукостеров и сервисов онлайн-игр. Об этом сообщило в своем материале местное агентство Yonhap. На проблемы в работе серверов пожаловались разработчики онлайн-игр Pearl Abyss и Gravity. Также сотрудники авиакомпаний Eastar Jet, Jeju Air Co и Air Premia были вынуждены заполнять данные в посадочных билетах пассажиров вручную из-за глобального сбоя.

В аэропорту Брюсселя вылеты около 30 авиарейсов были отложены на неопределенный срок из-за сбоя в работе онлайн-сервисов в аэропортах назначения, преимущественно расположенных в США и на островах тихоокеанской зоны.

В японском городе Осака из-за глобального сбоя перестали работать кассовые аппараты в магазинах и ресторанах, расположенных на территории одного из крупнейших парков развлечений Universal Studio Japan.