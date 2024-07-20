Миллиардер Майкл Мориц, являющийся спонсором Демократической партии в США, заявил о прекращении выделения средств для партии и на предвыборную кампанию Джо Байдена. Кроме того, он призвал нынешнего лидера Белого дома уйти с занимаемой должности. Его слова передает американское издание The New York Times.

Миллиардер отправил в редакцию издания письмо, в котором говорится, что Байден может выбрать «тщеславие или добродетель».

Как говорится в материале, Байдену необходимо прислушаться к «голосу Отца Времени», иначе Соединенные Штаты будут повергнуты в тяжелые темные времена.

«Он (Байден – ред.) может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло», – написал Мориц.

К тому же, Мориц заявил, что не станет финансировать кампанию Байдена. Также он подчеркнул, что прекратит выделение средств всей Демократической партии.

Как отмечает издание, в 2024 году Майкл Мориц выделил на поддержку предвыборной кампании Джо Байдена 7.8 миллионов долларов. Теперь же финансирование прекращено.