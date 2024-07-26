Богдан Кротевич, начальник штаба бригады Национальной гвардии “Азов”*, описал серьёзные проблемы, возникшие в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года. По его словам, стратегия наступления на многочисленные линии обороны, заранее подготовленные российскими войсками, привела к путанице и беспорядку.

Кротевич критически оценил план контрнаступления, назвав его “дебильным”. Он указал на грубые стратегические ошибки, такие как попытки прорыва через пять оборонительных линий, что, по его мнению, было не только бесполезным, но и крайне опасным. Он подчеркнул, что в подобных условиях стоит брать пример с российских войск, которые избегают наступления на хорошо укреплённые позиции.

Особенно напряжённой стала ситуация, когда 47-я бригада ВСУ, продвинувшись через первую линию обороны, заняла оборонительные позиции. Однако другие подразделения ВСУ не были информированы о перемещениях своих сил, что привело к тому, что они начали атаку на позиции своих же войск. Этот инцидент, зафиксированный на камеры беспилотников, Кротевич описал как пример хаоса и недостаточной координации между подразделениями.

Эти события подчеркивают серьёзные проблемы в коммуникации и планировании в рамках украинских вооружённых сил, что, по мнению Кротевича, серьезно снижает эффективность боевых действий и может привести к нежелательным последствиям в дальнейшем.

* националистическая бригада “Азов” признана террористической организацией и запрещена в России.