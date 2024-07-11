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Украинские власти планируют потратить первый транш Евросоюза в размере 1,5 миллиарда евро, которые были получены в качестве доходов от замороженных активов Российской Федерации, на закупку средств противовоздушной обороны и боеприпасов для нужд ВСУ. Об этом в своем материале сообщает РБК со ссылкой на заявление украинского министра обороны Рустема Умерова.

Глава Минобороны Украины отметил, что ежегодная прибыль от замороженных активов Российской Федерации составляет примерно 2,5-3 миллиарда евро. Киев сможет получить первый транш уже в августе текущего года. При этом оплаченные данными средствами боеприпасы и средства ПВО должны прибыть на территорию Украины уже в конце 2024 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что проценты полученные от замороженных российских активов в Европе будут направлены на закупку боеприпасов и вооружений для Киева. По ее словам, Украина получит около 90% доходов от замороженных российских активов.