Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), сообщила о серии угроз, поступивших в свой адрес из-за ее активной противодействия онлайн-казино в регионе. В течение полутора часов она разместила в своем Telegram-канале несколько сообщений, в которых выступили известные блогеры Эдвард Бил и Асхаба Тамаева.

Все началась с того, что Мизулина осветила деятельность Тамаева, указав на жалобы пользователей на его мошеннические схемы. На это последовал ответ министра по делам национальной политики, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева. Он защищал Тамаева, заявив, что его медийный образ пытается испортить руководитель непонятной организации.

В одном из источников публикации Мизулина утверждала, что в августе 2023 года представители онлайн-казино пытались ее «купить», при этом выступил Эдвард Бил. Глава ЛБИ заявила: «Почему пишу про Била? Пишут, что ожидают камеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимодействуют». Эти слова вызвали широкий резонанс среди окружающих.

Кроме того, Мизулина опубликовала фотографию, на которой она изображена рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стоящим по правую руку от него. Она прокомментировала: «Хорошее фото, кстати».