Глава Генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал-лейтенант Карел Ржегка выразил свое мнение об исходе украинского конфликта. После саммита НАТО Ржегка прибыл в город Хьюстон, США, где выступил на политических дебатах. По его словам, Запад просто обязан продолжать передавать военную помощь Украине, так как данная поддержка является «защитой всей Европы». Начальник Генштаба чешской армии считает, что исход военных действий на Украине будет зависеть от «поведения РФ в Европе».

«Исход вооруженного конфликта определит дальнейшее поведение России в Европе. Что касается потенциальной агрессии России в отношении НАТО, то таких признаков или предупреждений на ближайшее время нет», – заявил Ржегка.

Чешский генерал также сделал предположение, что Российская Федерация сейчас ведет подготовку к потенциальному конфликту с Североатлантическим альянсом.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о подготовке РФ к вооруженному нападению на альянс. По словам Путина, подобные предположения являются «собачьим бредом» и призвал не создавать из России «образ врага». Эти «пугалки», как отметил российский лидер, являются лишь предлогом, чтобы западное руководство могло наращивать собственное вооружение и дальше снабжать Киев оружием.