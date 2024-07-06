Украинская армия атаковала три населенных пункта, расположенных в Краснояружском районе Белгородской области. Пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три населенных пункта Краснояружского района подверглись атакам ВСУ. Пострадавших нет», – написал глава Белгородской области.

По его словам, в селе Демидовка в результате обстрела со стороны украинской армии были повреждены три частных домовладения. Повреждения получили фасады жилых домов, кровля, надворные постройки, а также изгороди. Осколками было повреждено два легковых автомобиля мирных жителей.

В поселке Прилесье украинский FPV-дрон атаковал парковку коммерческого объекта. В результате атаки один автомобиль получил повреждения осколками, а второй полностью сгорел. Еще один FPV-дрон ВСУ атаковал частное домовладение в селе Теребрено. Осколками была повреждена кровля и забор.