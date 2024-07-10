Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли мирное население города Шебекино в Белгородской области. К сожалению, в результате атаки есть повреждения не только жилых домов, но и жертвы среди горожан. Подробности в своем Телеграм-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина», – написал глава региона.

По его словам, один местный житель скончался на месте от полученных в результате обстрела ран до приезда кареты скорой помощи. Троих горожан с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Одного мужчину доставили в областную клиническую больницу с многочисленными осколочными ранениями в области брюшной полости и груди. Еще трое жителей города обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ было повреждено три многоквартирных дома, два социальных объекта, пять коммерческих и одно промышленное предприятие.