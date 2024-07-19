Полностью прекратить атаки украинских дронов на территорию России практически невозможно, так как ВСУ прячут производства БПЛА в образовательных и медицинских учреждениях. Также цеха обустраивают на заброшенных складах, найти которые не так просто, рассказал порталу News.ru Герой России Сергей Липовой.

По словам генерал-майора авиации, для Киева давно не существует ничего святого. Они устраивают цеха в школах и больницах, в детских садах, используют для этой цели другие гражданские объекты. Делается это для того, чтобы предотвратить ракетные удары ВС РФ. Если же ракета попадет в такой объект, у Киева появится повод обвинить Москву в атаках на «гражданскую» инфраструктуру.

Липовой отметил, что ВС РФ могут наносить удары по скоплениям дронов, уже готовых к запуску или хранящихся на складах, а также получать информацию о производственных цехах от разведки. При этом стоит помнить, что беспилотники можно собирать даже в обычной квартире или в частном доме.