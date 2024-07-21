Украинский депутат Ирина Геращенко написала в своем Телеграм-канале, что руководство страны очень подозрительно молчит после высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

«Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой, комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат», – написала депутат ВР Украины.

Она подчеркнула, что в кулуарах по всей вероятности уже идут разговоры о скором завершении боевых действий, но официальных заявлений не делают. Их реальный план озвучивается 2устами друзей». А в итоге обществу будет сказано, что «мир и партнеры нас принудили к данному решению».

Ранее Борис Джонсон заявил, что положить конец украинскому конфликту сможет Дональд Трамп. Причем Джонсон подчеркнул, что Украина не сможет территориально вернуться на границы 91-го года. А вопрос о членстве в ЕС и НАТО, по словам британского экс-премьера, Украина должна решать самостоятельно.