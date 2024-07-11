После мощного удара ВС РФ на Купянском направлении генералы ВСУ готовятся к скорой потере города. Как российские, так и украинские эксперты сходятся во мнении, что удержать Купянск Киеву не удастся, так как ситуация там крайне сложная.

Украинские военные уже сдали несколько опорных пунктов и продолжают отступать. ВС РФ разбили их в приграничной зоне населенного пункта Петропавловка. Это село вместе с Синьковкой является последней линией обороны ВСУ. Как только российские военные ее преодолеют, можно будет говорить о сдаче города.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что целый ряд украинских военных ресурсов заявляет о катастрофическом положении под Купянском. ВС РФ быстрым продвижением снова застали противника врасплох, поэтому шансы на удержание города минимальны.