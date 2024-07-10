Политолог Сергей Марков заявил, что прошедшие кадровые перестановки в Министерстве обороны могут поспособствовать возвращению генерала Сергея Суровикина на СВО.

«Генерал Суровикин после успешной операции в Сирии сможет помочь в разрешении ситуации на Украине», – подчеркнул эксперт.

Как считает Марков, Суровикин сможет внести действенный вклад в победу России в зоне СВО. К тому же общество считает его самым лучшим генералом.

«Народ уже требует, чтобы новый глава ведомства вернул Сергея Суровикина в зону СВО», – заявил Марков.

Генерал Сергей Суровикин, имеющий прозвище «генерал Армагеддон», являлся главнокомандующим ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Он продемонстрировал свой опыт, создав мощную линию обороны, которая не дала украинским войскам продвинутся вперед, и контрнаступление ВСУ в 2023 году обернулось поражением. Однако он был снят с должности президентом России после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и назначен командующим войсками в Алжире.