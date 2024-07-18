Катастрофическая нехватка личного состава наблюдается практически на всех направлениях фронта. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко.

Он сообщил, что украинская армия на отдельных участках укомплектована только на треть. Это самые уязвимые места, так как там невероятно сложно удерживать оборону. Не говоря уже о переходе в контрнаступление, о котором бесконечно твердят киевские власти.

Главная проблема – это мобилизация населения. По словам Романенко, она должна проводиться еще более активно и решительно, чтобы укомплектовать все подразделения ВСУ на каждом из участков фронта.

Напомним, на Украине приняли закон об усилении мобилизации. Он предполагает крупные штрафы за неявку в военкомат по повестке, а также целый ряд ограничений, включающий лишения права на вождение автомобиля, блокировку банковских счетов и прочее.