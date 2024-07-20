Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что все предатели России должны быть ликвидированы так же, как и вертолетчик Максим Кузьминов.

Так парламентарий ответил на вопрос о журналисте Андрее Затирко (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Он не только уехал из страны, но еще и транслирует на каждом углу свою антироссийскую позицию.

Гурулев считает, что Затирко должен повторить судьбу летчика Максима Кузьминова. Также он отметил, что России сейчас необходимо решить все задачи специальной военной операции. А вот после победы уже можно будет думать, что делать с “условными затирками” – прощать их либо расстреливать.

Напомним, Максим Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8 и убил двоих участников экипажа. Он получил от Киева крупную сумму денег и уехал в Испании. Там его расстреляли неизвестные.