Странам Европейского союза необходимо увеличить инвестиции в развитие современных технологий, чтобы сократить отставание в данном секторе от Соединенных Штатов и Китая. Об этом в своем материале сообщает агентство STT со ссылкой на заявление генерального директора компании Nokia Пекка Лундмарка.

«Если ЕС хочет восстановить свою экономическую конкурентоспособность, он должен освоить искусственный интеллект, облачные технологии и сети — и стать лучшим домом для инноваций», – приводит слова Лундмарка автор материала.

По словам гендиректора компании Nokia, поддерживая инвестиции в исследования и разработки, а также создавая более благоприятную среду для развития бизнеса Европа может вернуть себе технологическое первенство. Инновации и научные изобретения европейцев всегда двигали технический прогресс в мире в исторической ретроспективе. Однако в последние годы из-за неудачной политики Европа стала отставать от США и КНР в данном вопросе.