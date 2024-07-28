В Астраханской области развивается уникальное направление туризма. Гастрономический маршрут, привлекающий любителей изысканной кухни, становится все более популярным среди путешественников. Среди двухсот доступных экскурсий по региону, особое место занимает посещение местных производств.

Одним из самых привлекательных мест для гурманов является осетровая ферма в селе Трехизбинка Камызякского района. Здесь туристы могут не только увидеть процесс приготовления икры, но и принять участие в мастер-классе по её засолке. Ферма уже оснащена всем необходимым для приёма гостей, включая фермерский магазин, где каждый может приобрести свежайшую продукцию.

Дополнительное разнообразие в маршрут вносит арбузная станция, где предлагаются напитки необычного вида, такие как арбузный чай и кофе с ароматом лотоса. Здесь же можно попробовать местный мед, который славится своим качеством и натуральностью.

Министерство экономического развития Астраханской области активно работает с местными производителями, чтобы добавить новые пункты на гастрономическую карту региона. Инициатива направлена на привлечение большего количества туристов и популяризацию местных деликатесов, укрепляя тем самым экономическое развитие области.