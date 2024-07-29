Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, входящего в холдинг «Газпром-Медиа», комик и ведущий юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов был назначен креативным продюсером данного проекта.

Теперь юморист будет выполнять обязанности творческой подготовки каждого выпуска передачи, включая руководство над организацией работы сценаристов, контроль выпуска комедийных номеров и определение актуальности повестки дня.

Как заявил комик, новые обязанности для него являются «бонусом» к его резидентству в Comedy Club. По его словам, новая должность не повлияет на его появление на сцене шоу. Харламов продолжит свою работу ведущим, также будет выступать в номерах.

«Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход» – отметил Харламов.

По словам директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, назначение Харламова креативным продюсером является «абсолютно логичным развитием его таланта».