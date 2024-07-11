Командование украинской армии перебросило достаточно большое количество натовской бронетехники и ракетного вооружения в приграничные районы Харьковской области в попытке сдержать прорыв российских сил. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинская армия использует натовскую бронетехнику, чтобы сдерживать продвижение российских сил к Харькову. При этом ракетное вооружение используется противником в том числе и для обстрелов населенных пунктов Белгородской области. Также в северные районы Харьковской области было переброшено большое количество резервов с других направлений фронта, а также из тыловых районов.

«Противник несет большие потери и все их контратаки захлебываются практически в самом начале», – отметил глава российской администрации Харьковской области.

Ганчев отметил, что подразделениям ВС РФ удалось закрепиться в приграничных районах Харьковской области, где они ежедневно «перемалывают силы противника».