Штурмовые подразделения российской армии продолжают продвигаться вперед в Харьковской области. Передовые группы ВС РФ освободили несколько сел, расположенных на автомобильной дороге между Купянском и Сватово. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

«Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России», – заявил чиновник.

По его словам, администрация Харьковской области внимательно следит за продвижением российской армии, чтобы своевременно оказывать всю необходимую помощь мирному населению, включая эвакуацию и предоставление гуманитарной помощи. Представители администрации уже побывали в недавно освобожденных селах Орлянка и Первомайское, где все еще проживают несколько семей.

Ганчев подчеркнул, что армия России постепенно продвигается по направлению к Купянску в Харьковской области.