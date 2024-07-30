Комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), вновь пытается оспорить присвоенный ему статус иноагента. Верховный суд России рассмотрит его апелляцию после отказа Второго кассационного суда общей юрисдикции и Замоскворецкого суда Москвы удовлетворить аналогичные обращения.

Министерство юстиции РФ внесло артиста в реестр иностранных агентов 16 сентября 2022 года. Причиной стали антироссийские высказывания и неуместные юмористические номера, где Галкин оскорблял свою страну и россиян. Также не исключено, что комик отправлял часть своих гонораров в поддержку ВС Украины.

Однако сам Галкин отрицает свою причастность к политике и воспринимает данный статус как награду. Он шутливо заявил о готовности «торжественно шлепать у себя на лбу этот знак».

Дата следующего судебного заседания по его делу пока не назначена.

В 2022 году Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой переехали жить в Израиль, публично осудив специальную военную операцию.