Издание La Repubblica сообщило, что итальянские команды могут быть исключены из всех международных турниров, включая Еврокубки и Клубный чемпионат мира. Кроме того, существует риск, что Италию лишат права проведения чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

Причиной всему – так называемая “поправка Муле”. Представитель партии Forza Italia Джорджо Муле внес предложение несколько подкорректировать Декрет о спорте. В его поправках предусмотрено право для игроков и команд обходить спортивные инстанции и обращаться в обычные административные суды.

Кроме того, он хочет дать полную независимость Серии A и других футбольных лиг от Итальянской Федерации футбола. Мало того, главная лига сможет принимать либо не принимать решения, навязываемые этим органам.

ФИФА и УЭФА столь бурная деятельность политика не понравилась. Это организации уже написали главе Итальянской федерации футбола письмо, в котором указали на недопустимость вмешательства государственных органов в существующую футбольную систему. А также пригрозили снятием итальянских клубов с соревнований под своей эгидой.