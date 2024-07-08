Украинские спецслужбы предложили российскому летчику угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3, шантажируя его безопасностью семьи. Однако пилот обратился в ФСБ, которая предотвратила попытку угона.

Представитель украинских спецслужб, представившийся как Павло, сразу начал угрожать семье военнослужащего. Он сперва предложил уничтожить самолет, но затем изменил планы.

“Он предложил угнать самолет на Украину. Не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия”, – рассказал летчик.

Также он отметил, что ему намеревались заплатить “три ляма”, то есть три миллиона. Самолет ожидали на военном аэродроме Канатово в Кировограде, однако вместо Ту-22М3 туда прилетела российская ракета.

По данным ФСБ, операция курировалась Службой безопасности Украины.