В освобожденной от украинской армии Авдеевке, расположенной в Донецкой Народной Республике, российские силовики обнаружили схрон с вооружением иностранного производства. Об этом в своем материале со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает РИА Новости.

По словам представителя силового ведомства, сотрудниками УФСБ России по ДНР на территории города Авдеевка был обнаружен схрон, оставленный украинскими военнослужащими во время спешного бегства из города, с иностранным вооружением. Силовики обнаружили в одном из домов один гранатомет Socrat производства Швеции, один гранатомет М72А6 производства США, а также выстрелы ПГ-9 в количестве 29 штук.

Российские силовики продолжают проводить работу по пресечению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и взрывных устройств. Оперативные мероприятия проводятся на освобожденных от украинской армии территориях Российской Федерации.