Федеральной службой безопасности России было опубликовано видео, на котором российский военнослужащий рассказал, как его пытались завербовать сотрудники ГУР Украины с целью осуществления теракта на российском крейсере «Адмирал Кузнецов».

Как рассказал военнослужащий ВС России, в марте нынешнего года через мессенджер с ним вышел на связь некий Олег, сообщивший, что является сотрудником ЦИПсО под руководством ГУР Украины. Он подчеркнул, что украинский ЦИПсОшник пытался осуществить вербовку и склонить к совершению теракта, используя психологические приемы и угрозы. А в случае согласия сотрудничества с ГУР – денежное вознаграждение и организацию выезда в одну из стран Запада.

Российский офицер сразу же обратился к сотрудникам службы безопасности России, которые взяли инициативу в свои руки и начали «оперативную игру». Украинские спецслужбы поверили в сотрудничество офицера ВС РФ с ними, и передали необходимые компоненты для сборки устройства, необходимого для осуществления теракта. А ФСБ инсценировали теракт, сняв все на видео, и передали украинской стороне от имени российского офицера. В итоге украинский куратор удалился со всех каналов связи.

Организаторы данного преступления объявлены в международный розыск. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье вербовка и вовлечение лица в совершение теракта.