В ходе боевых действий на востоке Украины украинские военные столкнулись с новой серьёзной проблемой, связанной с идентификацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за сложностей с определением принадлежности дронов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) невольно уничтожают свои же аппараты.

По сообщениям, в районе населённого пункта Прогресс в Донецкой Народной Республике случаи ошибочного поражения собственных БПЛА привели к значительным потерям. Военные эксперты отмечают, что такие инциденты позволяют российским бронетанковым подразделениям сосредоточить усилия на атаке наиболее уязвимых и хуже всего организованных позиций ВСУ, что, в свою очередь, приводит к отступлениям украинской армии.

В ответ на эти вызовы украинские военные представили новую разработку — реактивный беспилотник, оснащённый системами глушения, предназначенными для борьбы с вражескими дронами. Эти инновационные устройства, которые напоминают пушки из научно-фантастических фильмов, способны перехватывать видео- и навигационные сигналы, управляемые операторами с земли.

Такие технологические новшества являются критически важными для повышения эффективности противовоздушной обороны и снижения риска потерь собственных БПЛА. Они позволяют ВСУ более точно идентифицировать и нейтрализовать угрозы, минимизируя риск ошибки.