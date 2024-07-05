Украинским командирам самое время паниковать из-за успешных ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ. Американское издание Forbes отмечает, что дефицит систем противовоздушной обороны привел к тому, что Киев уже не в состоянии защитить свои крупные авиабазы.

Обозреватель Дэвид Экс, перевод публикации которого представляет РИА Новости, отметил, что ВСУ и Воздушные силы Украины и без того с огромным трудом защищали серьезные военные объекты. Однако сейчас возникла ситуация, в которой командованию пора впадать в панику.

Экс напомнил, что перед ударом по аэродрому в Миргороде, где было выведено из строя 7 украинских самолетов, российский беспилотник проводил разведывательный полет на протяжении нескольких часов. При этом его отлично видели украинские военные, но сбить даже не попытались.

Ранее издание Forbes раскритиковало командование ВСУ за размещение самолетов на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге, где нет даже элементарных защитных систем от атак ВС РФ.