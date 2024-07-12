Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева в беседе с журналистами рассказала, какая сумма ей необходима для комфортной жизни в Санкт-Петербурге. По словам спортсменки, если не брать в учет крупные покупки и активный шопинг, то она вполне может обходиться суммой в 200 тысяч рублей в месяц.

«Где-то 200 тыс. рублей, не учитывая большие покупки и активный шопинг», – отметила фигуристка.

27-летняя знаменитость ранее сообщила о временной приостановке своей спортивной карьеры. Туктамышева призналась, что сейчас находится в «поиске себя», так как кроме фигурного катания ничем больше в своей жизни не занималась.

Поэтому она пока не знает, что ей еще может быть интересно. Главной причиной, почему фигуристка решила взять паузу в спорте, Туктамышева назвала желания больше времени уделять себе, близким и отдыху. Сейчас спорсменка планирует «заняться собой».

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года и серебряным призером Чемпионата мира в 2021 году.