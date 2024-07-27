В разговоре с корреспондентом ТАСС Элеонора Федоренко, советник руководителя Донецкой Народной Республики по правам ребенка, выразила серьезные обвинения в адрес Украины. По её словам, украинская сторона пытается вербовать детей на территории ДНР для проведения диверсионных действий.

«Украинские власти действуют подло, вербуя наших детей для закладки взрывчатки, таким образом заставляя их воевать против своих же родителей, одноклассников и соседей», — рассказала Федоренко.

Она уточнила, что для вербовки детей используются методы шантажа, угроз и подкупа. Федоренко подчеркнула, что одним из возможных способов противодействия этой угрозе могут стать государственные программы, направленные на обучение детей безопасному поведению в интернете.

Кроме того, Федоренко сообщила, что на данный момент не установлены личности 44 детей, погибших на территории ДНР в результате ударов украинских войск. В процессе идентификации участвуют специалисты различных направлений, включая судебных медиков, сотрудников Следственного комитета России и МЧС.

Ситуация в Донецкой Народной Республике остаётся напряжённой, а обвинения в адрес Украины по поводу вербовки детей усиливают обострение конфликта. Эти заявления вызывают обеспокоенность как на местном, так и на международном уровнях, поднимая вопросы о защите прав детей в условиях военного конфликта.