49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» появилась на церемонии вручения премии журнала ELLE в Мадриде, проводимой в посольстве Италии. Актриса выбрала для выхода черное платье длиной в пол с эффектными разрезами.

Знаменитость остановила внимание на платье бренда Coperni с фантазийными вырезами в области талии и глубокой зоной декольте. Наряд великолепно облегал фигуру актрисы, подчеркивая ее женственные формы. Ева решила сделать непринужденную прическу, собрав волосы в высокий хвост. Также актриса нанесла неброский макияж с акцентом на глаза. Свой образ Лонгория дополнила серебряными серьгами-подвесками.

В своем недавнем интервью журналу Women’s Health Ева Лонгория рассказывала о регулярных занятиях спортом, помогающим ей поддержать стройность фигуры. Также она подчеркнула, что строго следит за своими питанием. Актриса уже давно практикует интервальное голодание – она принимает пищу в период с 11:00 до 19:00, а в остальное время может только пить воду.