Арбитр полуфинального матча Евро-2024 Феликс Цвайер допустил грубую ошибку, назначив пенальти в ворота Нидерландов. Тем самым он фактически вывел сборную Англии в финал, сообщило издание ESPN.

Авторы публикации отмечают, что фол на Гарри Кейне действительно был. Однако за несколько секунд до нарушения Букайо Сака из английской команды допустил игру рукой в чужой штрафной.

Цвайер этот момент не заметил, упустили грубейший фол и видеоассистенты, которые должны были обратить внимание арбитра на нарушение.

Гарри Кейн забил гол с пенальти на 18-й минуте и сравнял счет. По итогу матча Англия второй раз подряд прошла в финал Евро, где встретится со сборной Испании. Решающий матч чемпионата состоится в Берлине 14 июля в 22:00.