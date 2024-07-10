Врач-эндокринолог из Видновской клинической больнице Московской области Мария Калошина рассказала, почему употребление такого популярного фаст-фуда, как картофель фри, может стать причиной развития онкологических заболеваний.

По словам специалиста, вред картофеля фри можно сравнить с табакокурением. Калошина объяснила, что в одной порции данного блюда содержится большое количество вредных для организма альдегидов, которые также есть в сигаретах. Они образуются в результате процесса жарки в масле, а потом вместе с блюдом попадают в ЖКТ.

Особо опасным, по словам эндокринолога, является картофель фри именно из ресторанов быстрого питания, так как приготовление блюд поставлено на поток. Масло во фритюре не меняется, а лишь добавляется новое по мере необходимости.

В результате многочисленного нагревания в таком масле образуется множество токсических веществ, которыми пропитывается картофель при жарке. Специалист отметила, что любая жаренная во фритюре пища в ресторанах быстрого питания является невероятно вредной и токсичной.