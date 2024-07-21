Яйца являются отличным вариантом для завтрака, однако употреблять их нужно в небольшом количестве. Оптимальный вариант – не более 2-3 штук, сообщила РИА Новости заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.

Она добавила, что готовить яйца нужно без использования жира и растительного масла – только в этом случае завтрак будет полезным и не навредит организму.

Помимо яиц, хорошим вариантом для завтрака станут каши. Но для них нужно подбирать крупы, которые варятся не менее 15-20 минут, рассказала эндокринолог.

Ранее сообщалось, какие утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса. Важное значение занимает питание – на завтрак лучше всего употреблять белковую пищу, которая насыщает организм энергией.