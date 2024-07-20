Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо внести некоторые корректировки в свой образ жизни и обзавестись полезными утренними привычками, рассказал портал Ura.ru.

Авторы публикации отметили, что сразу после пробуждения нужно выпивать стакан теплой воды с медом и лимоном. Первый содержит антиоксиданты, сдерживающие набор веса, а второй не дает жиру накапливаться за счет пребиотиков.

Избавиться от стресса, который часто ведет к перееданию и, соответственно, набору лишнего веса, поможет медитация. Также утром желательно находиться на солнце, чтобы правильно отрегулировать циркадные ритмы.

Отличной привычкой станет холодный душ по утрам, который заряжает организм энергией на весь день, улучшает кровообращение, избавляет от болевых ощущений и дискомфорта в мышцах.

Не стоит забывать и о питании. Утром лучше всего употреблять продукты с высоким содержанием белка, так как они надолго избавляют от чувства голода. Физические упражнения ранним утром – еще одна полезная привычка. Ученые давно доказали, что именно в утренние часы тренировка обеспечивает максимальную эффективность для избавления от лишнего веса.