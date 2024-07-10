Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что элитная украинская 47-я отдельная механизированная бригада, известная как «Магура», начала самовольное отступление с зоны боевых действий.

По словам специалиста, ситуация на фронте для украинских сил является катастрофической. Накануне появились сообщения, что бригада ВСУ «Магура» активно теряет свои позиции.

«47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления», – заявил Меркурис.

Бойцы «Магуры» покидают позиции, которые им было приказано держать любыми способами, несмотря на большие потери. Высшее украинское военное командование отдало приказ держать данный район до последнего. Однако много бойцов ранены, измотаны и деморализованы. Половина их товарищей погибли, поэтому у них уже просто нет сил выполнять приказ.