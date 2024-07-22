Человечество стремительно движется к тому, чтобы окончательно поменять двигатели внутреннего сгорания на электромоторы. Буквально каждый день появляются все новые электромобили, которые и дешевле, и лучше по характеристикам своих дорогостоящих предшественников.

Многие, кто уже готов перейти на электрокар, все еще сомневаются, но постоянное развитие инфраструктуры и появление новых технологий все же помогают развеять сомнения.

Как определиться с выбором: ключевые критерии

Как и с машинами на ДВС, выбор электромобиля осуществляется по внешнему виду, производителю и техническим характеристикам. Особое внимание следует обращать на последние, так как они несколько отличаются от параметров авто с двигателями внутреннего сгорания.

Ключевые критерии выбора – это:

емкость аккумулятора, от которой напрямую зависит автономность машины. Чем больше этот параметр, тем меньше придется искать по городу зарядные станции;

запас хода, то есть время, которое электрокар способен проехать на одной зарядке. Он зависит от емкости аккумулятора, а также оптимизации работы двигателя и других систем производителем;

время зарядки авто. Очень важный критерий, от которого зависит комфорт использования транспортного средства;

параметры и мощность зарядного устройства;

дизайнерское исполнение и функциональность, основные и дополнительные опции.

Подавляющее большинство факторов, влияющих на выбор, связаны с аккумулятором и это совсем не случайность. Емкость батарей и время их зарядки имеют огромное значение. Ведь несколько часов проехать на авто, чтобы потом заряжать его в течение суток – то еще удовольствие.

Особенности электромобилей, которые нужно знать перед покупкой

Такие автомобили, как Tesla, Zeekr 001, Lotos и прочие могут разгоняться до 100 километров в час за 1,9-3,8 секунды, что поначалу окажется непривычным для владельцев машин с ДВС. Именно поэтому потребуется научиться держать скорость и динамические свойства электрокара под полным контролем.

Кроме того, весьма непривычной окажется абсолютно бесшумная работа двигателя. Придется осваиваться с тишиной, а также всегда помнить, что движущийся по трассе электрокар не слышат не только водители, но и пешеходы.

Необходимость тщательно прорабатывать маршрут

На этой особенности стоит остановиться подробнее. Инфраструктура, как уже говорилось выше, развивается с каждым днем, однако лучше всего выбирать те маршруты, на которых как можно больше зарядных станций. Идеальное решение – иметь при себе карту их расположения.

Также потребуется заранее выяснить, какие разъемы используются на зарядных станциях по пути и озаботиться приобретением переходников для каждого из них.

Ну и не стоит забывать о возможности приобретения своеобразного Powerbank. Это устройство, через которое можно подключиться к обычной розетке и спокойно подзарядить батарею, чтобы дотянуть до пункта назначения или зарядной станции.