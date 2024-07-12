Итальянский производитель автомобилей Fiat анонсировал выход на рынок нового поколения своей компактной модели Panda, включая его электрическую модификацию. Стоимость новинки не должна превышать 25 тысяч евро (около 2,4 млн рублей). Модель была представлена генеральным директором концерна Stellantis Оливье Франсуа во время празднования в честь 125-летия марки Fiat, которое прошло в Турине.

Автомобиль Fiat Panda будет конкурировать с еще одним электромобилем, выпускаемым концерном Stellantis в рамках создания бюджетной линейки электрокаров, а именно – Citroen e-C3. Сборку новинки планируют наладить на автосборочном предприятии в Сербии.

Примечательно, что Fiat Panda можно будет приобрести не только в электрической модификации. На рынок также выйдут гибридная версия автомобиля и машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Руководство компании отмечает, что до 2027 года инженеры Fiat планируют разработать несколько новых моделей – пикап, фастбек и компактный паркетник.