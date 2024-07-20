Эксперты Центра комплексных беспилотных решений изучили украинский дрон-камикадзе, способный покрывать большие расстояния. Об этом рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Аппарат оснащен реактивным двигателем, поэтому мог бы летать еще дальше. Но Киев пожертвовал дальностью ради того, чтобы БПЛА при приближении к зоне действия российской РЭБ и противовоздушной обороны начинал резко набирать скорость и атаковал цель.

Эксперты, внимательно изучившие все особенности и возможности украинского дрона, уже отправили полученную информацию инженерам. От них требуется разработать меры противодействия вражеским дронам.