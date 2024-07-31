Константин Сивков, доктор военных наук, в интервью RT выразил мнение, что недавние сообщения о якобы ударах ГУР по базе ВС РФ в Сирии создаются с целью демонстрации хоть каких-то “успехов” Украины.

По словам Сивкова, на фронте у Украины “далеко не все гладко”, и Киев стремится “создать иллюзию успеха”. Он подчеркнул, что в Сирии и без Киева действует множество террористических группы. С ними Россия успешно справляется.

“Отражение таких ударов происходит регулярно,” – отметил эксперт.

Он также добавил, что нет подтверждений, что российская база была действительно поражена. А изображения, которые распространяет киевский режим, легко могут быть созданы с помощью дипфейка даже на мобильном устройстве.

Сивков считает, что подобные публикации направлены на то, чтобы вселить неуверенность среди россиян и попытаться дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Ранее СМИ сообщили о якобы нанесении Главным управлением разведки Украины удара по российской базе в Сирии.