Украинские спецслужбы нанесли удар по российской авиабазе в Сирии. По информации, предоставленной изданию «РБК-Украина» источником в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, операция прошла в конце июля.

В ходе спецоперации был атакован аэродром «Кувейрес», расположенный к востоку от Алеппо. Сначала была уничтожена российская система радиоэлектронной борьбы, а затем нанесены удары беспилотниками. Удар был организован боевиками из группы «Химик» ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, ранее представители ГУР заявили о своей причастности к нападению на колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. По словам Андрея Юсова, представителя ведомства, повстанцы-туареги получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.

Эти события подчеркивают активизацию действий украинских спецслужб в различных регионах, что свидетельствует о расширении театра боевых действий и усилении давления на российские силы за пределами Украины.

Впрочем, ряд экспертов как в Киеве, так и в России, вполне обоснованно считают подобные заявления ГУР попыткой выставить за свои достижения операции, проводимые совершенно другими силами. Странная структура, называемая Главным управлением разведки, просто мониторит новости и приписывает себе все, что с ее точки зрения, привлечет внимание Запада к “успехам” Украины.