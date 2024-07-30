Немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, что российской армии потребуется как минимум два года, чтобы взять под контроль Киев. Этот прогноз прокомментировал военный корреспондент Влад Шлепченко из издания “Царьград”, отметивший, что обозреватель не учел несколько важных факторов, способных повлиять на ситуацию.

Военкор раскрыл два возможных сценария развития событий. Первый сценарий предполагает активное вмешательство стран Запада, включая возможную отправку регулярных войск.

«Первыми на это, скорее всего, решатся поляки», — отмечает Шлепченко.

Второй сценарий заключается в возможном обрушении фронта из-за деморализации украинских боевиков. Эксперт сравнивает это с событиями в Ираке, где бойцы часто сдавались, осознавая безнадежность своего положения.

«В определённый момент проигрывающая сторона понимает, что дальше сопротивление бессмысленно, и начинаются массовые сдачи», — заявил источник.

Активное наступление российских войск наблюдается на Харьковском направлении, где за последние два месяца удалось значительно оттеснить украинские силы. Это демонстрирует реальные перспективы изменений на фронте, вопреки заявлениям о длительности военной кампании.

Эти аспекты подчеркивают сложность и многогранность текущей военной ситуации на Украине, где прогнозы могут резко меняться в зависимости от множества внешних и внутренних факторов.