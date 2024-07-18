Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запланировало с 1 октября значительно повысить ставки утилизационного сбора. Данное нововведение приведет к росту цен не только импортных автомобилей, но и машин, производимых в России. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Комсомольская правда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Причин резкого повышения ставок ровно две. Первая – пополнение бюджета на дополнительные миллиарды рублей. Вторая – АвтоВАЗ получит расширенный рынок сбыта, поскольку китайские автомобили прибавят в цене», – объяснил эксперт.

По его словам, импортеры китайских автомобилей попытаются сдержать рост цен на свою продукцию, путем сокращения высокой маржи. Однако в соответствии с решением Минпромторга утильсбор будет расти на 10-20% ежегодно вплоть до 2030 года. Поэтому долго сдерживать рост цен не получится.

Эксперт уверен, что после подорожания импортируемых в Россию автомобилей АвтоВАЗ также поднимет цены на свою продукцию. По его оценкам, стоимость отечественных авто может увеличиться примерно на 100 000 рублей. Поэтому Шапарин рекомендует всем, кто планирует в ближайшее время приобрести авто, успеть сделать покупку до 1 октября текущего года.