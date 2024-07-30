Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале высказал мнение по поводу ситуации на Украине. По его словам, ВСУ не смогут взять превосходство на поле боя над российской армией даже с помощью Запада. Украина обречена на провал, заявил специалист.

«Битва разворачивается не в пользу Украины. Кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию», – заявил Меркурис, добавив, что у Запада больше ничего и нет для Украины, чтобы можно было переломить ситуацию.

Эксперт подчеркнул, что Киев не имеет в своем распоряжении достаточно вооружения и личного состава, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Даже с западной помощью у ВСУ недостаточно танков, ракет и снарядов. Меркурис считает, что даже западная авиация не сыграет существенной роли на украинском фронте. А вот приблизить мир к глобальному конфликту как раз могут действия НАТО. Ведь продолжение снабжения Украины оружием только приведет к дальнейшей эскалации конфликта.