Истребители F-16 появятся на Украине в течение нескольких недель, в этом уже не стоит сомневаться. Однако России есть что противопоставить этой американской технике. Перехватчики МиГ-31БВ станут настоящими убийцами F-16, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он привел высказывание польских экспертов, которые в издании Komputer Swiat назвали МиГ-31 грозным противником для американских истребителей. Российские перехватчики вооружены “адски опасными” ракетами класса “воздух-воздух” Р-37М, разработанными в СССР специально для борьбы с самолетами ВВС НАТО.

Матвийчук отметил, что МиГ-31 только выглядит архаически. Однако это не мешает самолету превосходить F-16 по маневренности, высоте полета, скорости и вооружению. Поэтому американские истребители для него будут “ничтожной целью”,