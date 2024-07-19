В ходе переговоров с Украиной может быть поднят вопрос статуса Николаева, Херсона и Одессы. Они могут стать свободными городами, что является весьма распространенной мировой практикой, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук порталу News.ru.

Он напомнил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет защищать свои интересы. Поэтому она вполне может поднять вопрос предоставления Одессе, Николаеву и Херсону такого статуса.

По мнению эксперта, Киев будет всеми силами пытаться навязать Москве свои условия, но это совершенно бесполезно. Поэтому вероятен вариант, при котором Украина не станет капитулировать, а попробует заключить соглашение о длительном перемирии. Впрочем, такой подход устраивает только США и Европу, не способных справиться с Россией на поле боя.