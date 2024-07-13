Западные страны регулярно поставляют Киеву новые системы ПВО и боеприпасы к ним, поскольку ВС РФ методично уничтожают зенитные комплексы ВСУ. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«За последние 1,5-2 месяца, предположу, Россия уничтожила до 90% всей западной ПВО украинской армии», – рассказал эксперт.

По его словам, перегрузить систему противовоздушной обороны ВС Украины можно с помощью довольно дешевых беспилотных летательных аппаратов. Массовый пуск БПЛА по целям на Украине заставит противника тратить на их уничтожение дорогие зенитные ракеты, а также позволит армии России обнаружить местоположение украинских РЛС.

После этот ВКС РФ останется только нанести удары противорадиолокационными ракетами по выявленным комплексам ПВО и осуществить пуск крылатых ракет по военным объектам ВСУ, оставшимся без защиты. Эксперт отметил, что подобная тактика позволит довольно быстро уничтожить систему ПВО противника.